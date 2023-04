Inundaciones en aeropuerto obligó la cancelación de vuelos

Fort Lauderdale, FL.- El Aeropuerto Internacional Fort-Lauderdale sufrió inundaciones debido a un temporal de fuertes lluvias, por lo que informó la cancelación de vuelos, además advirtió a los conductores que estuvieran alejados de sus instalaciones.

Asimismo el National Weather Service (NWS) reportó hasta 12 pulgadas de lluvias en zonas como Hollywood, Dania Beach y Fort Lauderdale. La institución también reportó 17 pulgadas en los alrededores de la costa.

Chuck Caracozza, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología en Miami comentó, «Está muy peligrosa [la situación] aquí en el área de Fort Lauderdale». En este sentido, recomendó, «Las personas deben evitar las calles».

Stephen Gollan, jefe de Fire Rescue City of Fort Lauderdale, en un video compartido por el administrador de la ciudad alertó, «Les pedimos que no vayan a las calles hasta que esta agua se disipe».

Travel alert (Update No. 6): FLL’s upper-level (Departures) roadway is reopening to allow airport travelers waiting for family/friends to pick them up to do so as the traffic exiting the airport is almost cleared. The entrance to the lower-level (Arrivals) road is still closed.

— Fort Lauderdale-Hollywood Int'l Airport (FLL) (@FLLFlyer) April 13, 2023