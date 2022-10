Siguen subiendo las cifras mortales del deslave de Las Tejerías

Aragua, Venezuela.- Las cifras del mortal deslave ocurrido el sábado en el pueblo Las Tejerías, en el estado Aragua en Venezuela, sigue sumando víctimas al tiempo que siguen las labores de rescate y limpieza de la zonas más afectadas, de acuerdo con cifras del almirante chavista Remigio Ceballos.

El personero Remigio Ceballos, nombrado por Nicolás Maduro como vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana, también explicó que negocios, tierras de cultivo y hogares fueron arrasados por el deslave en Las Tejerías.

El testimonio de Jennifer Galíndez, una mujer de 46 años exclamó su pérdida, «No he podido dormir. No puedo cerrar los ojos, porque eso es lo que veo». Además añadió dolorosamente, «Veo a mi nieta donde la puse. La dejé ahí y no pude sacarla».

Suben las cifras: 36 fallecidos mientras 56 personas siguen desaparecidas tras el deslave de Las Tejerías, en Venezuela

Por otra parte, y como si de una comparsa de circo se tratara Nicolás Maduro hizo acto de presencia en Las Tejerías. Caminando junto a su séquito de militares siguió prometiendo incumplibles, aquí vociferó a los afectados que iba a recuperar «hasta la última casa».

#AHORA 📹 | Acompañado de la primera combatiente @ConCiliaFlores, el Jefe de Estado @NicolasMaduro inspecciona el sector El Béisbol de Las Tejerías, estado Aragua, donde se reportan mayores daños materiales y pérdidas humanas a causa del desbordamiento de cinco quebradas. pic.twitter.com/gycPzpPDZm — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) October 10, 2022

Nicolás Maduro asistió con su esposa, Cilia Flores y otros funcionarios de su cúpula. De esta manera, Maduro precisó «Estamos ante un deslave de gran magnitud como no habíamos vivido durante muchos años en Venezuela».

Quizá haciendo referencia al deslave del estado Vargas de diciembre de 1999, donde muchas personas siguen sufriendo el abandono del estado para enfrentar una tragedia natural de más de 20 años. Recordando que para ese momento estaba al mando de Venezuela, el difunto expresidente, Hugo Chávez.

De acuerdo con medios internacionales, se instalaron tres grandes refugios donde los damnificados reciben el apoyo de organizaciones no gubernamentales. Además se habla de 23 sectores afectados donde residen al menos 10.000 núcleos familiares y que no cuentan con agua potable, ni electricidad.

Por otra parte, el estado Portuguesa ubicada en la región centroccidental de Venezuela, las fuertes lluvias también dejaron, al menos 250 familias afectadas más un puente vehicular colapsado, según el director de Protección Civil.

