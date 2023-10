Encontraron supuesta nota del tirador de Lewiston, Robert Card ¡Sigue prófugo!

Lewiston, ME.- Las autoridades confirmaron que encontraron una nota del tirador de Lewiston, Robert Card, donde deja claro que no espera salir vivo -una vez encontrada la nota-, de esta situación luego de asesinar la cifra de 18 personas y herir a otras 13.

De acuerdo a un funcionario, la nota describe una serie de instrucciones sobre dónde se pueden encontrar algunas cosas y cómo deshacerse de ellas. Al final sugiere que cuando esta nota sea encontrada Card, seguramente ya no estaría vivo.

Por esta razón, las autoridades enfocaron su búsqueda en el agua, muy cerca al embarcadero donde se encontró el auto del tirador de Lewiston.

El hallazgo del auto de Card también permitió encontrar un rifle AR15 calibre .308. El arma coincide con el calibre usado en el ataque perpetrado el miércoles 25 de octubre en el Schemengees Bar & Grille, en el local de Bowling Sparetime Recreation, en Lewiston.

Why wasn't Card kept in a mental health facility until his issues were under control? Kelley Army Community Hospital in #NewYork released him in July. pic.twitter.com/OhIO2ef4HO

— Ang (@ALetsGoooo) October 27, 2023