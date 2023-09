Familia hispana baleada por empleada de Jack in the Box demanda al restaurante

Houston, TX.- Una familia hispana que terminó baleada por una empleada en el área de drive thru de la cadena de restaurantes Jack in the Box en 2021 en Houston, demandó a la cadena de restaurantes y ahora exige una compensación.

La familia hispana está compuesta por Anthony Ramos, su esposa embarazada Jeraldin Ospina y su hija de 6 años de edad. El hecho ocurrió exactamente el 3 de marzo de 2021, pero la demanda contra el restaurante Jack in the Box se presentó a mediados de septiembre de 2023.

En el video del establecimiento de comida se observa un cruce de palabras acaloradas y las papas volando hacía la camioneta Alonniea Ford. Luego de la nada, se ve a una empleada con un arma de fuego al tiempo que el auto sale disparado.

Ramos se había mudado de Florida a Houston por trabajo, y más temprano de la balacera en Jack in the Box, fue al aeropuerto a recibir a su esposa embarazada e hija. Del aeropuerto fueron al restaurante a comprar comida.

La familia hispana hizo su pedido y pagaron un combo, pero faltaban las papas fritas. Al notar la ausencia de las papas, la familia reclamó y abruptamente se encendió la discusión entre la camioneta y la ventanilla del drive thru, que terminó con una empleada armada sacando su pistola por la ventanilla y accionándola.

De acuerdo a un comunicado, Randall L. Kallinen, abogado de la pareja, detalló que ninguno de los ocupantes resultó herido.

Luego de esta situación, Ramos confesó, «Fue muy muy aterrador. Usualmente soy una persona muy precavida, protectora, pero en ese momento estaba abrumado». Además dijo, «Nunca había tenido una experiencia así antes, estaba atónito».

El abogado Kallinen precisó, «Jack-In-The-Box necesita realizar una revisión de los antecedentes de sus empleados para no exponer a sus clientes a alguien que intentará matarlos».

La acusación a la empleada se basó en el cargo de conducta mortal con un arma de fuego, pero se redujo la acusación a asalto agravado con un arma mortal. Para el 2022, se declaró culpable y cumplió seis días de cárcel y un año de libertad condicional.

