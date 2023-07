El mundo registró el día más caluroso jamás registrado

Washington, DC.- De acuerdo con datos de U.S. National Centers for Environmental Prediction (NCEP) el lunes de 3 de julio de 2023 fue el día más caluroso jamás registrado en el mundo con una temperatura promedio de 17.01 grados Celsius (62.62 Fahrenheit).

De este modo, las temperaturas del 3 de julio superaron el récord del mes de agosto de 2016 que alcanzó los 16.92 grados Celsius (62.46 F).

Ver más: Al menos 100 muertos en México por sofocante ola de calor

Sin duda alguna, el sur de Estados Unidos viene experimentando un intenso domo de calor en las últimas semanas. Al otro lado del mundo en China, la ola de calor se mantiene con temperaturas superiores a los 35 grados Celsius (95 F).

El mundo registra el día más caluroso jamás registrado el 3 de julio

No obstante, el norte de África experimentó la sofocante temperatura de casi los 50 grados Celsius (122 F).

Yesterday was the hottest day ever recorded globally, according to data from the US National Centers for Environmental Prediction https://t.co/LcJQQs2KsK — RTÉ News (@rtenews) July 4, 2023

Por otra parte, y pese a que la Antártida es invierno en la actualidad, registra temperaturas inusualmente altas. En este sentido, la Base de Investigación Vernadsky de Ucrania en las Islas Argentinas registró su récord de temperatura de julio con 8.7 grados Celsius (47.6 F).

How we run our campuses matters 🏫 We are committed to becoming a sustainable and net-zero carbon institution by 2040, and we aim to reduce all kinds of pollution from our campuses.https://t.co/iWV75WHyQV — Imperial College London (@imperialcollege) July 5, 2023

La climatóloga Friederike Otto, del Grantham Institute for Climate Change and the Environment en el Imperial College London de Gran Bretaña, sentenció, «Este no es un hito que debamos celebrar».

Ver más: Consejos para enfrentar ola de calor

Por su lado, Zeke Hausfather, investigador, científico de Berkeley Earth, en un comunicado resaltó, «Desafortunadamente, promete ser solo el primero de una serie de nuevos récords establecidos este año, ya que el aumento de las emisiones de [dióxido de carbono] y los gases de efecto invernadero, junto con un creciente evento de El Niño, empujan las temperaturas a nuevos máximo».

Video: Altas temperaturas y los latinos son los más vulnerables