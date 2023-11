Día de Elecciones en Estados Unidos: ¡Sal a Votar!

Washington, DC.- El Día de Elecciones a celebrarse el martes 7 de noviembre, buscará elegir gobernadores Kentucky y Mississippi, pero también buscará decidir el control legislativo en Virginia y Nueva Jersey y votar si la constitución del estado de Ohio debe proteger el derecho al aborto.

Pese a que muchas elecciones que están por fuera de las presidenciales o legislativas de mitad de período tienen menor atención, los republicanos y demócratas estarán monitoreando las elecciones claves de la próxima semana.

Ver más: Elecciones en Charlotte: Lo que debes saber

En este sentido, no hay una manera más apropiada de celebrar el Día de Elecciones, ¡que votando!. Por ende, por el cargo de gobernador de Kentucky se enfrentarán el fiscal general republicano Daniel Cameron y el gobernador actual, Andy Beshear.

Para elegir el próximo gobernador de Mississippi, Tate Reeves postula su reelección en contra del demócrata Brandon Presley. Este último es primo segundo del cantante Elvis Presley y es el actual regulador de servicios públicos del norte del Estado.

📣 Reminder! 📣 Nov. 7th is Election Day for some jurisdictions. Are you #VoteReady? Find information for your state on casting your ballot, finding your polling location, and more at https://t.co/s8J6McxwPp pic.twitter.com/9rcaCUux2U

— Election Asst. Comm. (@EACgov) November 2, 2023