Detalles sobre el accidente aéreo del 4 de junio en Washington

Washington, DC.- La National Transportation Safety Board (NTSB) determinó que el accidente aéreo del pasado 4 de junio que terminó con un avión estrellado y cuatro personas muertas, no respondió al control de tráfico minutos después del vuelo.

Según un informe del NTSB, 12 minutos después del vuelo, un controlador autorizó que el Cessna 560 que volaba a 34.000 pies luego de que el piloto volviera a leer la autorización.

Tres minutos después, el controlador de vuelo editó la autorización de altitud, aunque el piloto no respondió y tampoco hizo más transmisiones de radio. De hecho, la organización independiente del Gobierno de los Estados Unidos dijo que la grabadora de voz de la cabina no fue recuperada.

El 4 de junio a las 1:13 pm el avión se estrelló en una zona boscosa montañosa al suroeste de Virginia luego de despegar desde el Elizabethton, en Tennessee. Los restos de este accidente dejó un principal cráter, partes del avión fragmentadas y un incendio posterior al impacto.

NTSB issued the preliminary report for the ongoing investigation into the June 4 crash of a Cessna Citation 560 business jet near Montebello, Virginia. Download the PDF Report: https://t.co/eNUTYCbBFp

— NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) June 21, 2023