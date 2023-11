Cuenta oficial de la administración Biden en Threads

Washington, DC.- The White House informó que abrió una cuenta oficial en la plataforma de redes sociales, Threads, que nació con el fin de competir contra X (Twitter) de Elon Musk, que últimamente se vio duramente afectada por la normalización de publicaciones antisemitas.

Aparentemente es una decisión simple, pero The White House procesó esta medida durante varias semanas. Lo que pareciera afectar a X, luego de que empresas como Comcast, The Walt Disney Co., y Warner Bros., entre otras suspendieran su publicidad en la app.

Como reacción a esta estampida de grandes empresas que publicitan en X, Elon Musk demandó al grupo de vigilancia de medios, Media Matters. La demanda sostiene que la organización difamó a X, donde se registró que los anuncios de grandes marcas aparecían junto a publicaciones que alimentaban el nazismo.

The White House, presidente Biden y vicepresidenta Harris ya tienen su cuenta oficial en Threads, la competencia directa de X (Twitter)

La Casa Blanca en búsqueda de más canales oficiales de difusión creó su propia cuenta oficial, para el presidente Biden, la Primera Dama, la vicepresidenta Harris y el Segundo Caballero.

Robyn Patterson, portavoz de La Casa Blanca también tiene una nueva cuenta oficial en Threads. Pero, también se anunció que estas figuras políticas de Estados Unidos, lanzarán sus cuentas personales de la red social de Instagram.

De este modo, Patterson destacó que el motivo de la medida es que, «estamos comprometidos a encontrarnos con las personas donde estén».

Al mismo tiempo, la presencia oficial de La Casa Blanca en Threads ofrece credibilidad a la app. Patrón que están siguiendo figuras públicas claves que anunciaron su cambio de X a Threads, impulsados por la conducta de Musk.

