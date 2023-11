Zelle bloqueará sus operaciones hechas en Venezuela

Caracas, Venezuela.- La plataforma de pagos Zelle anunció el lunes 20 de noviembre que bloqueará definitivamente sus operaciones hechas desde Venezuela, a partir del 30 de noviembre.

En parte, esta decisión en parte obedece a que la Office of Foreign Assets Control (OFAC) del U.S. Department of the Treasury aplicará ciertas sanciones a la plataforma Zelle.

Por parte de los usuarios en Venezuela no han confirmado que hayan recibido alguna notificación relacionada a esta decisión de bloque definitivo.

¿Zelle confirmó que bloqueará todas las operaciones hechas desde Venezuela a partir del próximo 30 de noviembre?

Por su lado, la aplicación Zelle no ha publicado nada al respecto del bloque por geolocalización a través de su página web, ni por la web de los bancos.

Esta app de transferencia de dólares es ampliamente conocida y usada por los venezolanos desde hace unos años. Uso que permitió la circulación del dólar como moneda de transacción en un país que sostiene, fallidamente, un control cambiario.

Esta oferta y demanda del dólar en Venezuela, hundió el valor del bolívar además de acelerar el proceso de hiperinflación que empujó a una dolarización «no decretada» en el país sudamericano.

Básicamente, las restricciones se vinculan a prácticas indebidas como por ejemplo: el uso de cuentas personales para recibir pagos de comercios y hacer préstamos de cuentas para depósitos de terceros.

