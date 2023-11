Apple suspendió su publicidad en X (Twitter)

Los Ángeles, CA.- El gigante tecnológico Apple suspendió su publicidad en la red social X (Twitter), luego de que Elon Musk, hiciera un polémico comentario anti semitista, sobre las comunidades judías.

Apple se sumó a las acciones parecidas de otras empresas e instituciones, como por ejemplo, IBM o Lionsgate. Pero también, la Comisión Europea decidió eliminar su publicidad en la red social de Musk.

Ver más: ¡La nueva tendencia! Influencer creada con Inteligencia Artificial (IA)

El comentario supone su apoyo a un mensaje que propone una teoría de conspiración sobre los judíos. El mismo fue condenado hoy como antisemita y racista por The White House.

De acuerdo a Axios, la tajante decisión de Apple se da por la interacción de Musk. Además, también existe un posicionamiento de los anuncios de IPhone cerca de contenidos relacionados a la «extrema derecha».

El miércoles 15 de noviembre, Musk respondió al siguiente mensaje de un usuario en X, «Las comunidades judías han estado impulsando exactamente el tipo de odio dialéctico contra los blancos que, según afirman, quieren que la gente deje de utilizarlos contra ellos».

As I said earlier this week, “decolonization”, “from the river to the sea” and similar euphemisms necessarily imply genocide.

Clear calls for extreme violence are against our terms of service and will result in suspension. https://t.co/1fCFo5Lezb

— Elon Musk (@elonmusk) November 17, 2023