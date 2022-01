Controversia por 5G entre aerolíneas y empresas de telecomunicaciones

Washington, DC.- En su conferencia de prensa diaria, la portavoz de The White House, Jen Psaki, prometió que seguirá trabajando con los sectores afectados para solucionar los problemas que trae consigo la tecnología 5G al tráfico aéreo.

De esta manera, las principales aerolíneas de Estados Unidos, solicitaron a la administración Biden, que bloquee la transmisión de señales 5G en un radio, no menos a 3.2 kilómetros, a las pistas de aterrizaje de los aeropuertos.

Asimismo, se prevé que la tecnología 5G se active este jueves. Sin embargo, Jen Psaki, confirmó que la administración Biden está conversando con los sectores involucrados. En este caso, el sector aéreo y las operadoras de telecomunicaciones.

New headaches could come in the new year for air travelers and the shipping public if the FCC and FAA don’t facilitate a smooth resolution for 5G implementation. Safe aviation and 5G CAN safely coexist. pic.twitter.com/gxyerMAIIx

— Airlines for America (@AirlinesDotOrg) December 21, 2021