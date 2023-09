Cierre del gobierno pondría en riesgo los beneficios alimentarios

Washington, DC.- Tom Vilsack, United States Secretary of Agriculture advirtió el lunes 25 de septiembre que un posible cierre del gobierno presume un riesgo para los beneficios alimentarios para los casi 7 millones de mujeres y niños de bajos ingresos que dependen de los beneficios.

De este modo, Vilsack precisó que algunos beneficios podrían verse afectados en cuestión de días o semanas. Esto en el caso de que el Congreso no proporcione fondos para el año fiscal que inicia el 1 de octubre.

Ver más: ¿Juicio político contra el presidente Biden a la vista?

El asistente del presidente Biden dijo que la «gran mayoría» de los participantes en el Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children, o WIC program verían una reducción inmediata en los beneficios. Por ejemplo, recortes que se producirían en los días y semanas posteriores a un cierre del gobierno.

Por otro lado, el programa de beneficios por separado, Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) seguirá normalmente durante el mes de octubre. No obstante, podría verse afectado después.

Shutdowns have consequences. They are not a game. https://t.co/QnhKekmYhJ

— Secretary Tom Vilsack (@SecVilsack) September 25, 2023