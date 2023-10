Biden es interrogado por documentos clasificados hallados en su domicilio

Washington, DC.- El presidente Biden fue interrogado por el fiscal especial Robert Hur, encargado de investigar el caso de los documentos clasificados que se hallaron en su domicilio privado, y que datan de la época en la que fue vicepresidente de Estados Unidos, durante la administración de Barack Obama entre 2009 y 2017.

El portavoz de The White House, Ian Sams, detalló en un comunicado que el presidente se sometió tanto el domingo y lunes, 8 y 9 de octubre, respectivamente, a un «interrogatorio voluntario».

Ver más: Trump «cuenta» con un informe que lo librará de su cuarta imputación

En este sentido, el portavoz Sams resaltó, «Como hemos dicho desde el principio, el presidente y la Casa Blanca están cooperando con esta investigación y estamos proporcionando información siendo lo más transparentes posibles».

En el mes de enero, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, encargó a Hur para que investigara a Biden. Puntualmente por el hallazgo de documentos clasificados en su casa de Wilmington, Delaware.

BREAKING: POTUS has been interviewed by Special Council Robert Hur over the classified docs probe.

Happed over yesterday and today. pic.twitter.com/6pTd4vZoMa

— Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) October 9, 2023