Balacera en tienda Walmart dejó un muerto y tres heridos

Beavercreek, OH.- Una balacera en una tienda Walmart dejó un muerto y tres heridos, según los testigos informaron a los medios locales el tirador entró a abrió fuego portando un rifle de asalto.

El lamentable hecho sucedió en la tienda de Walmart ubicada en Beavercreek, Ohio. Por su parte, City of Beavercreek Police Department informó que respondieron de inmediato pero ya no había amenazas para el público.

Adicionalmente, Catherine Morris, portavoz del Centro Médico Soin en Beavercreek destacó que hay tres heridos del tiroteo internados. Los mismos están siendo tratados por traumatología.

La policía despejó y aseguró la tienda de Walmart. Asimismo aseguró con una publicación en X (Twitter), «no hay ninguna amenaza activa en este momento». No obstante no reveló ningún detalle sobre otras posibles víctimas.

Three of the victims are in critical condition and the fourth victim has non-life threatening injuries. A fifth person, the shooter, died from an apparent self-inflicted gunshot wound.

Una testigo dijo, «Estaba literalmente comprando cosas de Acción de Gracias y este tipo pasó junto a mí con un rifle de asalto y comenzó a disparar». Pero no habló sobre los heridos o muertos.

🇺🇸 As American as apple pie and Walmart shootings…

The deadly shooting at the Walmart in Beavercreek, Ohio, is the THIRD deadly shooting at a Walmart in the last FIVE days, following deadly shootings at Walmarts in Anchorage, Alaska, and Frisco,Texas.pic.twitter.com/5zCk1T0lKB

— Facts Chaser 🌎 🤦🏻‍♂️ (@Factschaser) November 21, 2023