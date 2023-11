Tirador causó pánico en hospital psiquiátrico

Concord, NH.- Un tirador entró al vestíbulo de un hospital psiquiátrico estatal en New Hampshire, asesinando a un guardia de seguridad de acuerdo a la confirmación del coronel del Concord NH Police Department, Mark Hall.

El hecho ocurrió en el Hospital Estatal de New Hampshire en Concord aproximadamente a las 3:30pm.

Ver más: ¿Recuerda al juez asesinado en Maryland? ¡Hallaron al sospechoso!

El tirador fue neutralizado a tiros por un oficial de policía estatal. No obstante, el tirador del hospital psiquiátrico alcanzó a matar al guardia.

En una conferencia de prensa, Hall no ofreció detalles sobre el tirador del hospital psiquiátrico. Aclaró que todavía los investigadores están tratando de identificar al autor material de este hecho violento.

DHHS has established a call center for family members of New Hampshire Hospital patients and staff looking for information about their loved ones. The phone number is (603) 271-3004. The call center will remain open until further notice. Thank you.

Por su parte, Chris Sununu, el gobernador de New Hampshire publicó en sus redes sociales, que la víctima fue identificada como Bradley Hass. Bradley trabajaba como seguridad en el hospital que hasta ahora es la única víctima.

Valerie and I extend our sincere condolences to the family of Department of Safety Security Officer Bradley Haas of Franklin, NH, who gave his life today protecting the patients & staff at New Hampshire Hospital. He will be remembered for his heroism and decades of public service https://t.co/GXFmwSlr5W

— Chris Sununu (@GovChrisSununu) November 18, 2023