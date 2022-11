Avioneta se estrella contra líneas eléctricas de alto voltaje

Montgomery, WA.- Una avioneta se estrelló contra las líneas eléctricas de alto voltaje en el condado de Montgomery, cerca de Washington dejando a dos personas gravemente heridas que además provocó algunos apagones masivos en algunas localidades.

De acuerdo con Scott Goldstein, jefe de bomberos del condado de Montgomery, «Ambos pacientes fueron transportados a centros de trauma del área local con lesiones graves».

Ver más: Dos aviones de la WW2 chocaron en Dallas

En la misma conferencia de prensa, Goldstein añadió que las dos personas involucradas sufrieron de hipotermia y lesiones ortopédicas relacionadas con el trauma. El impacto se originó a las 5:30 pm (22:30 GMT) de este domingo.

Para el momento de que la avioneta se estrella las condiciones en Montgomery Village, Maryland, eran de mucha niebla y humedad, según el Montgomery County Fire and Rescue Service. Además, se agregó que la avioneta quedó atrapada entre una red de líneas eléctricas activas a unos 30 metros (100 pies) de altura.

Our personnel remain on the scene in Montgomery County, working closely with @mcfrs to support the complex efforts to rescue the individuals who remain inside the plane that crashed into our transmission wires earlier this evening. pic.twitter.com/EgAG4dnxk7

— Pepco (@PepcoConnect) November 28, 2022