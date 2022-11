Autor del ataque al esposo de Nancy Pelosi enfrenta cargos

San Francisco, CA.- El autor del ataque al esposo de Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Pelosi, enfrenta cargos por intento de asesinato y otros delitos graves, solo un día después de irrumpir en la vivienda y cometer estar trágica acción.

De momento la policía no ha declarado sobre los motivos para esta grave agresión, que dejó a Paul Pelosi, de 82 años de edad, con una fractura de cráneo, lesiones en las manos y brazo derecho.

Ver más: Esposo de Nancy Pelosi fue «asaltado violentamente»

Al mismo tiempo, la policía develó la identidad del agresor, como David DePape, de 42 años de edad. Se sabe que el victimario fue llevado a un hospital de San Francisco, aunque no se aclaró si recibió atención médica o psiquiátrica.

Por su parte, Paul Pelosi Jr, hijo de la pareja fue visto en los alrededores del Hospital General Zuckerberg San Francisco. Asimismo solo respondió al estado de salud de su padre como, «Hasta ahora, todo bien».

Thank you for your prayers for my husband and our family. -NP pic.twitter.com/tL8h8W0eUM

— Nancy Pelosi (@TeamPelosi) October 30, 2022