Asesinan a ayudante de sheriff y ofrecen $250.000 de recompensa

Los Ángeles, CA.- El ayudante de Los Angeles County Sheriff Department, Ryan Clinkunbroomer, de 30 años años de edad, recibió un disparo el sábado 16 de septiembre por la noche, y su asesino está activamente buscado por las autoridades publicando una recompensa de $250.000 por información que pudiera ayudarlos a atraparlo.

De acuerdo a las autoridades, el trágico suceso del sábado 16 de septiembre por la noche, el agente Clinkunbroomer, recibió un disparo mientras estaba sentado en su patrulla en un semáforo en rojo, afuera de una estación del sheriff en la ciudad de Palmdale a 90 km (55 millas) al noroeste de Los Ángeles.

Un transeúnte encontró al agente Clinkunbroomer gravemente herido al volante de su patrulla aproximadamente a las 6 de la tarde. Este ciudadano pidió ayuda para que Clinkunbroomer fuese trasladado a un hospital, donde falleció.

En una conferencia de prensa del domingo 17 de septiembre, el sheriff Robert Luna etiquetó el asesinato de Clinkunbroomer como un «ataque dirigido». Además añadió, «Sin previo aviso fue asesinado mientras servía a nuestra comunidad».

Procession for LASD Deputy Ryan Clinkunbroomer starting soon. We thank you all for your support and prayers.

To view it visit HQ Instagram LIVE pic.twitter.com/LnziCcqNhf

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 17, 2023