Caitlin Figueroa: CMPD destaca contribuciones de policías hispanos

Charotte, NC.- Caitlin Figueroa es una de las oficiales de policía en Charlotte. Ella muestra su orgullo por sus raíces y trabajo realizado por la seguridad de las comunidades.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) se ha unido a la celebración del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos y aprovechó para destacar a oficiales que contribuyen con gran dedicación al fortalecimiento de la fuerza de la ley.

La policía publicó en sus redes sociales a propósito de esta celebración un breve comentario de la oficial hispana Caitlin Figueroa quien constantemente está en la calle protegiendo a los ciudadanos.

“El mes de la herencia hispana para mí es un momento para celebrar mis raíces reconociendo nuestra hermosa cultura, historia y logros”, dijo la oficial.

During #HispanicHeritageMonth we recognize the invaluable contributions of our Hispanic officers in the community. We are grateful for their service, dedication, and commitment to inclusivity to serving Charlotte. pic.twitter.com/Q5nFgP92Yf

— CMPD News (@CMPD) September 15, 2023