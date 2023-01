Administración Biden declara Emergencia para Alabama

Montgomery, Alabama.- El presidente Biden declaró Emergencia para Alabama, este domingo 15 de enero por la mañana, luego que al menos 9 personas murieran en un tornados que azotaron a miles de hogares y dejaron sin electricidad a otras decenas de miles al sureste del país.

Adicionalmente, Biden en un comunicado de La Casa Blanca anunció la ayuda federal. El mismo tiene el propósito de complementar los esfuerzos de recuperación regional en las áreas más afectadas por las tormentas severas y vientos en línea recta.

De acuerdo con Jessica Laws, meteoróloga del National Weather Service (NWS), al menos cinco tornados se produjeron en el centro de Alabama este jueves.

En este sentido, Biden puso a disposición parte de los fondos federales para los más vulnerables de los condados Merced, Sacramento y Santa Cruz en California, así como los de Autauga y Dallas en Alabama.

I just got off the phone with @POTUS following my visits to Dallas and Autauga Counties. I have asked him to expedite a major disaster declaration for Alabama. He assured me he will approve that as soon as he receives it. We are truly grateful!

— Governor Kay Ivey (@GovernorKayIvey) January 13, 2023