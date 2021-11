Vacunas a domicilio gratuitas en Carolina del Norte

Raleigh, NC.- Para acabar con la pandemia la inmunización colectiva es la clave. En Carolina del Norte las vacunas a domicilio son una realidad. La intención es administrar las dosis a la mayor cantidad de personas, especialmente a las que tienen dificultades para movilizarse.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos está asociado con Piedmont Triad Regional Council (PTRC). Ambos llevan adelante el plan estatal para proporcionar vacunas gratuitas de COVID-19 a las personas que se quedan en casa debido a limitaciones d movilidad.

Cualquier persona en Carolina del Norte que tenga dificultades para salir de casa y necesite la vacuna COVID-19 gratuita, segura y eficaz, complete el formulario o llame al (866) 303-0026.

PTRC y DHHS diseñaron el programa para apoyar a cualquier persona en Carolina del Norte que no pueda visitar un sitio de vacunación local y pueda requerir que un proveedor vaya a su lugar de residencia.

