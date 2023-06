Universidad de Duke ampliará becas

Charlotte, NC.- La Universidad de Duke en Carolina del Norte ampliará sus becas a partir del semestre de otoño de este año.

El prestigioso centro de estudios ubicado en la ciudad de Durham comenzará a otorgar becas de matrícula completa para los estudiantes universitarios admitidos de Carolina del Norte y Carolina del Sur cuyos ingresos familiares sean de $ 150.000 o menos.

La matrícula de Duke en 2023-2024 es de $ 63.450.

Ver más: “Sí se puede”: Estudiante hispano recibe beca para asistir a college

Los estudiantes residentes de las Carolinas con ingresos familiares de $ 65.000 o menos, tendrán un mayor beneficio. Además de becas de matrícula completas, la universidad les proporcionará asistencia financiera para alojamiento, comidas y algunos materiales del curso u otros gastos del campus, sin necesidad de préstamos estudiantiles.

Beginning this fall, Duke will provide full tuition grants for undergraduate students from North and South Carolina whose family incomes are $150,000 or less. Learn more: https://t.co/O7G4iOhZpG

— Duke University (@DukeU) June 20, 2023