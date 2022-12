Charlotte, NC.- Un muerto es el resultado de un accidente de tránsito en la ciudad de Charlotte que involucró un autobús escolar.

El hecho ocurrió el jueves en la mañana en South Tryon Street, justo donde convergen Shopton Road West y Youngblood Road.

Oficiales del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) acudieron rápidamente al lugar.

Una persona que conducía una motocicleta Harley Davidson chocó contra un autobús de las Escuelas de Charlotte Mecklenburg (CMS, por sus siglas en inglés), indica el reporte policial.

Un equipo de MEDIC declaró muerto al motociclista identificado como Marvin Rushing Jr., de 35 años.

