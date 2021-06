Tragedia en Río Dan en NC

Rockingham, NC.- En el Río Dan, este miércoles, un grupo de nueve personas se dispuso a flotar en Eden en varios tubos inflables. Al caer la noche, los nueve individuos, cuyos tubos estaban conectados entre sí, pasaron por una presa ubicada en el río Dan, cerca de la planta de energía Duke Energy en Eden.

Se especula que fueron ignoradas las señales de advertencia colocadas en el río cerca de la presa. El jueves al rededor de las 15:30 un empleado de la planta de Duke Energy, advirtió que algunas personas corrían peligro y decidió llamar al 911.

Los socorristas del condado de Rockingham comenzaron una búsqueda en el área y rescataron a cuatro (4) individuos que se aferraban a la presa en el río. Inmediatamente, fueron llevadas a un hospital local para recibir tratamiento.

Después de rescatar a estas personas, los socorristas se enteraron, de que faltaban otras cinco (5) personas e iniciaron los esfuerzos de búsqueda. Por su parte, y bajo la coordinación del Director de Servicios de Emergencia del Condado de Rockingham, Rodney Cates, se desplegaron numerosos botes de rescate para registrar el río.

Poco después, helicópteros de la Patrulla de Caminos de Carolina del Norte y AirLife de Virginia se unieron a la búsqueda.

Four Rescued, Three Located Deceased and Two Still Missing as Dan River Search and Rescue Efforts Continue. https://t.co/yR52k4GMUk via @Nextdoor

— Rockingham County Sheriff's Office (N.C.) (@rockcosheriff) June 18, 2021