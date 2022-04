Termina plazo para pagar impuestos

Raleigh, NC.- El plazo para pagar impuestos sobre la renta individuales en Carolina del Norte termina el 18 de abril, y el Departamento de Ingresos (NCDOR) invita a los residentes a cumplir con su obligación tributaria para evitar caer en morosidad.

NCDOR comenzó a procesar las declaraciones el 1 de marzo, varias semanas después del inicio de la temporada de impuestos federales el lunes 24 de enero.

Los retrasos estuvieron relacionados a la aprobación tardía del presupuesto estatal y la adecuación de software de preparación de impuestos.

Sin embargo, ya la fecha límite está próxima. El departamento recomienda a los contribuyentes presentar sus impuestos electrónicamente; es más seguro, conveniente y preciso que el archivado en papel tradicional.

En la web del departamento puede consultar más información sobre la presentación electrónica de declaraciones de impuestos sobre la renta de personas físicas.

Tax season is officially open. The NCDOR is now accepting individual income tax returns: https://t.co/2vR96kS45t pic.twitter.com/Yyy4WxVPVs

— N.C. Dept of Revenue (@NCDOR) March 2, 2022