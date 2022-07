completa-solicitud-de-comidas-en-escuelas-de-union

Union, NC.- Los padres y representantes que requieran comidas gratis o a precio reducido para sus estudiantes en las escuelas de Union deben completar un registro.

Las Escuelas Públicas del Condado Unión (UCPS, por sus siglas en inglés) recordaron que el gobierno federal no renovará las comidas sin costo para todos los estudiantes para el año escolar 2022-2023.

Con este cambio, el desayuno o el almuerzo ya no serán gratuitos para los estudiantes inscritos en las Escuelas Públicas del Condado de Union.

Por esta razón, las escuelas de Union alientan a todos los padres a completar las solicitudes de comidas gratis o a precio reducido antes del primer día de clases.

#UCPS School Nutrition is now accepting Free and Reduced Meal applications! If a parent feels that he or she may qualify for free or reduced-priced meals, they should complete an application.

