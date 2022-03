Charlotte, NC.- Una nueva jornada de trituración de documentos se realizará en Charlotte de la mano del Departamento de Residuos Sólidos del condado Mecklenburg.

Esta actividad se llevará a cabo el sábado 19 de marzo en Compost Central, 140 Valleydale Rd, Charlotte NC 28214. El horario será de 9 am a 12 pm.

Las personas interesadas deben registrarse.

“Nos complace ayudarlo a destruir sus papeles y documentos informativos confidenciales de manera segura”, señala la invitación del departamento.

Shredding Saturday is back! Bring your documents to Compost Central (140 Valleydale Road, Charlotte) this Saturday (3/19).

Reserve your spot » https://t.co/2iri0MNkzD pic.twitter.com/1uHviyNi7f

— Mecklenburg County (@MeckCounty) March 17, 2022