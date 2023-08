¿Quién es Tailei Qi, el sospechoso de tiroteo mortal en UNC-Chapel Hill?

Chapel Hill, NC.- Tailei Qi es la persona arrestada el lunes 28 de agosto por haber ingresado a UNC-Chapel Hill y presuntamente haber matado a un miembro de la facultad.

Qi ha estado en la universidad desde 2022. Es estudiante de doctorado de segundo año en ciencias físicas aplicadas.

La policía lo arrestó en Williams Circle, a unas dos millas al norte del campus. Su acción generó pánico en la universidad y una gran movilización policial. La identidad de la víctima no ha sido revelada por los momentos.

Tailei Qi, según personas que lo conocían, era tranquilo. En sus redes sociales expresaba que quería hacer nuevos amigos; sin embargo, también se quejaba de cansancio por su trabajo, de su jefe de laboratorio en el centro de investigación y del acoso en Estados Unidos.

Qi se graduó en la Universidad Estatal de Luisiana con una maestría en Ingeniería Mecánica en 2021.

Breaking: New video reportedly shows Tailei Qi, suspect in the shooting at UNC Chapel Hill, being put in custody. pic.twitter.com/H1PX1ZTyb6

— Ryan Foster Alerts (@RyanFosterHQ) August 28, 2023