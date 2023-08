estudiantes-describen-caos-por-tirador-en-unc-chapel-hill

Chapel Hill, NC.- Momentos de pánico vivieron el lunes 28 de agosto estudiantes de UNC-Chapel Hill después de que un hombre armado ingresara al campus y matara a una persona.

Encerrados en su mayoría, ante el temor de que se tratase un tirador masivo, los estudiantes se resguardaron y se dieron fuerzas entre ellos para superar el difícil escenario.

Algunos estudiantes trataron de huir por las ventanas de salones de un piso superior. La medida desesperada quedó grabada en videos que se viralizaron en redes sociales.

La policía detuvo al sospechoso, identificado como Tailei Qi, estudiante de doctorado de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. No está claro que lo llevó a matar a un miembro de la facultad, cuyo nombre no ha sido revelado.

🚨 New video: Students spotted at @UNC jumping out of buildings after reports of active shooter on campus. The first news conference is scheduled for 5 PM today. WRAL confirmed 1 death. @WRAL pic.twitter.com/VbFi6g45rK

— Mark Boyle (@MarkBoyleTV) August 28, 2023