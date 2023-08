Un muerto por tiroteo en The University of North Carolina

Charlotte, NC.- La universidad pública más importante de Carolina del Norte, The University of North Carolina at Chapel Hill fue el epicentro de un tiroteo donde un profesor murió tras recibir un disparo, en el área de laboratorios, y el sospechoso resultó detenido el lunes 28 de agosto, de acuerdo a la policía de la institución académica.

Por el momento, las autoridades no revelaron la identidad del profesor asesinado. No obstante, afirmaron que estaban comunicándose con la familia de la víctima. Inicialmente, hubo reportes de múltiples atacantes, pero esto fue descartado.

Como consecuencia la University of North Carolina canceló las clases del lunes y martes, 28 y 29 de agosto, respectivamente. Asimismo, la policía retiró la alerta donde se advertía la presencia de una «persona armada y peligrosa en el campus o cerca».

Por lo que las autoridades consideran que ya es seguro volver a las «actividades normales». Pero las autoridades escolares mantendrán las actividades canceladas las próximas 24 horas.

This photo shows a person of interest in today’s armed and dangerous person situation. If you see this person, keep your distance, put your safety first and call 911. pic.twitter.com/NHG5CTjby4 — UNC Police (@UNCPolice) August 28, 2023

Otra información relevante en el caso, es que la policía de la universidad advirtió que no han localizado el arma homicida. En cuando, al homicida se desconoce las causas del asesinato, aunque está siendo interrogado como parte de la investigación.

Hay que considerar que este tiroteo se produce a solo una semana del inicio de clases de la universidad. La misma alberga a unos 20.000 estudiantes de pregrado y 12.000 de postgrado.

El profesor de ciencias del comportamiento, Noel T. Brewer, ofreció su testimonio comparando que este tiroteo fue «mucho más estresante», que otras experiencias violentas experimentadas.

Finalmente este profesor de 57 años de edad, declaró desde su oficina donde se escondió, en una llamada telefónica confesó, «Incluso en nuestro propio edificio, los estudiantes que están encerrados y lo que están pensando, es simplemente demasiado. Es una situación terrible».

