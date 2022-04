Policía revela indicios sobre muerte de María Esperanza Díaz

Charlotte, NC.- El caso María Esperanza Díaz obligó al Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) a hacer un pronunciamiento poco habitual para informar sobre la investigación de su muerte.

“Todas las pruebas de este caso son consistentes con que la muerte de la Sra. María Esperanza Díaz-Mendoza fue una aparente sobredosis accidental”, señaló el departamento en su cuenta de Twitter.

La venezolana fue hallada sin vida en una casa en Charlotte el domingo pasado. Tenía dos días de haber llegado a la ciudad desde Neuquén, Argentina, a donde había emigrado desde su país natal.

La muerte de María Esperanza Díaz, una contadora de 26 años de edad, ha causado conmoción en Queen City y en los dos países sudamericanos. Dispersa entre Venezuela y Argentina los pedidos de su familia para esclarecer su deceso generaron gran repercusión.

It is not the normal procedure of the Charlotte-Mecklenburg Police Department (CMPD) to proactively provide additional information on death investigations involving drug overdoses. (1/5) pic.twitter.com/IVyuErNfjc

— CMPD News (@CMPD) April 28, 2022