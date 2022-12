Padres de niña desaparecida deben entregar pasaportes

Charlotte, NC.- Los padres de Madalina Cojocari, de 11 años, detenidos después de no reportar su desaparición en Cornelius tras tres semanas, ahora deben entregar sus pasaportes, según determinó un juez.

La madre de la niña, Diana Cojocari (37 años); y su padrastro, Christopher Palmiter (60 años), están bajo investigación y fueron arrestados.

El juez determinó que tanto la madre, quien es de Moldavia, como el padrastro deben entregar sus pasaportes.

La primera comparecencia judicial de ambos padres ocurrió la semana pasada. La fianza de la madre quedó establecida en $250.000 y la del padrastro en $200.000.

Si son puestos en libertad después de pagar la fianza deberán usar dispositivos electrónicos de rastreo.

Madalina Cojocari, de 11 años, desapareció el 23 de noviembre, pero sus padres no reportaron el hecho hasta el 15 de diciembre, después de ser presionados por la escuela ante la inasistencia de la niña, reportó Queen City News que cita al Departamento de Policía de Cornelius.

Earlier this week, we told you Madalina loves horses. You can see the pure joy she feels when she takes her plastic ponies to the beach. And she enjoys riding the real pony named Rayne. Call the Cornelius Police Department at 704-892-7773 if you can help #FindMadalina. pic.twitter.com/TrvClhRZQe

— FBI Charlotte (@FBICharlotte) December 23, 2022