NC reporta muerte de niño vinculada a temporada de influenza

Charlotte, NC.- Carolina del Norte reportó la primera muerte de un niño relacionado con la temporada de influenza en el estado.

El deceso ocurrió una semana después de que las autoridades informaran sobre la primera muerte en general en Carolina del Norte de una persona con una enfermedad relacionada con la influenza.

“Un niño en la parte este del estado murió recientemente por complicaciones asociadas con la infección por influenza”, dijo el Departamento de Salud y Servicios Humanos (NCDHHS, por sus siglas en inglés).

Esta es la primera muerte pediátrica por gripe desde febrero de 2020, señala un comunicado.

«Extendemos nuestras más profundas condolencias a la familia de este niño por esta pérdida trágica y desgarradora», dijo el epidemiólogo estatal Dr. Zack Moore.

Sadly, NCDHHS is reporting the first pediatric flu death of the 2022-23 season in North Carolina. We extend our deepest sympathies to this child’s family on this heartbreaking and tragic loss.

Read more: https://t.co/ueAyuWpSEN pic.twitter.com/m9xVbI7YOE

— NCDHHS (@ncdhhs) November 2, 2022