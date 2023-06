Falleció detective de CMPD

Charlotte, NC.- Un detective de CMPD (Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg) murió por complicaciones de salud.

Se trata de Jason Grier, de 38 años, quien falleció la noche del sábado 17 de junio.

“Hoy, en este Día del Padre, nos entristece la pérdida del detective Jason Grier del CMPD debido a complicaciones de salud. Fue padre, esposo, hermano, hijo, detective y amigo. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, amigos y nuestra comunidad de CMPD”, publicó el domingo en Twitter la policía de Charlotte.

Today, on this Father’s Day, we are saddened by the loss of CMPD Detective Jason Grier due to health complications. He was a father, husband, brother, son, detective and friend. Our thoughts and prayers are with his family, friends and our CMPD community. pic.twitter.com/A1A75IcBua

— CMPD News (@CMPD) June 18, 2023