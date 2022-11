Meteorólogo y piloto muertos en accidente de helicóptero

Charlotte, NC.- Un accidente de helicóptero conmocionó el martes a la ciudad de Charlotte. Las víctimas, no identificadas en principio, son un meteorólogo y el piloto, ambos trabajaban para WBTV.

Las causas del siniestro están bajo investigación. Una ola de reacciones manifestando condolencias inundó las redes sociales.

El meteorólogo Jason Myers y piloto Chip Tayag son las únicas dos víctimas. No había más personas en la aeronave.

El helicóptero del canal de noticias de televisión se precipitó cerca de la Interestatal 77 en la salida de Nations Ford Road.

This is a terrible tragedy for the WBTV family and we are praying for them and all of those in the media who work so hard to keep the public informed. – RC https://t.co/iVK6pgXLvX — Governor Roy Cooper (@NC_Governor) November 22, 2022

“La familia WBTV está afligida por una pérdida terrible. Nuestro helicóptero de noticias Sky3 se estrelló el martes al mediodía con dos de nuestros colegas a bordo. El meteorólogo Jason Myers y el piloto Chip Tayag perdieron la vida”, publicó en un comunicado WBTV.

“Estamos trabajando para consolar a sus familias en este momento difícil. Agradecemos la gran cantidad de apoyo para nuestro personal y sus continuas oraciones por sus familias”, agregó.

Meteorólogo y piloto muertos

El canal de noticias recordó que el meteorólogo Myers creció en los condados Union y Catawba. Trabajó en Raleigh, Texas y Virginia antes de continuar su carrera en el área de Charlotte.

Estaba casado con Jillian con quien tenía cuatro hijos.

Our deepest condolences to Jason and Chip’s families and the entire WBTV team on the loss of these wonderful members of our community. — Mayor Vi Lyles (@ViLyles) November 22, 2022

Jason Myers obtuvo una licenciatura en meteorología en la Estatal de Carolina del Norte. También trabajó para KRBC-TV en Abilene, Texas; WRIC-TV en Richmond, Virginia; y ABC 36 en Lexington, Kentucky.

Chip Tayag llegó a WBTV en 2017 como piloto de ENG operando Sky3. También trabajó con Total Traffic and Weather Network.

Chip Tayag fue piloto por más de 20 años. Era conocido en la empresa por ser uno de los mejores pilotos y estaba constantemente actualizando sus conocimientos y habilidades, señaló WBTV.

Condolencias

La muerte de Jason Myers y Chip Tayag generó múltiples reacciones de personalidades e instituciones de Carolina del Norte que manifestaron sus condolencias.

“Esta es una tragedia terrible para la familia de WBTV y estamos orando por ellos y por todos aquellos en los medios que trabajan arduamente para mantener informado al público”, dijo el gobernador Roy Cooper.

We are deeply saddened by the news of Chip and Jason. Our thoughts are with their families and @WBTV_News https://t.co/oLVLMEWI0W — NWS GSP (@NWSGSP) November 22, 2022

La alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, expresó “nuestro más sentido pésame a las familias de Jason y Chip ya todo el equipo de WBTV por la pérdida de estos maravillosos miembros de nuestra comunidad”.

“Estamos profundamente entristecidos por las noticias de Chip y Jason. Nuestros pensamientos están con sus familias y WBTV”, publicó National Weather Service Greenville-Spartanburg en Twitter.

La Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg, así como los equipos deportivos Carolina Panthers, Charlotte Hornets, Charlotte FC y Charlotte Knigths, entre otras instituciones también expresaron sus condolencias.

