mecklenburg-sube-nivel-de-contagios-de-covid-19

Charlotte, NC.- El Departamento de Salud Pública de Mecklenburg llamó a los residentes a tener mayor precaución para reducir las posibilidades de contagios de COVID-19, ahora que el condado pasó de nivel bajo a medio, según la escala de los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades).

Mecklenburg ha pasado del nivel comunitario CDC COVID-19 bajo/verde al nivel comunitario COVID-19 medio/amarillo, publicó el condado en su sitio web.

«Animo a todos en nuestra comunidad a ser proactivos y tener mayor precaución”, dijo el director de Salud Pública, Raynard Washington.

“El cambio al nivel medio significa que las personas que viven con condiciones de salud subyacentes como asma, EPOC, presión arterial alta y enfermedades cardíacas o con un sistema inmunitario debilitado deben ser en alerta máxima y tomar medidas preventivas adicionales», agregó en un comunicado.

Mecklenburg County has moved to MEDIUM on the @CDCgov COVID-19 Community Level tool. Ways to stay safer: get up to date on vaccines, stay home if you're not feeling well and consider masking in crowded indoor setting » https://t.co/vlcdam9xn4 pic.twitter.com/6Z43rLKFOH

— Mecklenburg County (@MeckCounty) December 28, 2022