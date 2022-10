refuerzo-de-covid-19-disponible-en-todo-el-condado

Charlotte, NC.- El refuerzo de COVID-19 está disponible en todo el condado Mecklenburg y en clínicas de vacunación que ofrece el Departamento de Salud Pública.

El departamento recuerda a los residentes que tiene habilitados dos lugares donde de forma permanente donde pueden acudir y recibir la dosis. Además, pueden recibir la vacuna contra la gripe.

“A medida que nos acercamos a la temporada de otoño, estos nuevos refuerzos de COVID-19, mejorados para proteger contra enfermedades graves debido a las variantes que circulan actualmente, reducirán el impacto que tiene este virus en nuestra comunidad”, dijo Raynard Washington, director de Salud Pública, en un comunicado.

Las fórmulas «bivalentes» de las nuevas vacunas de Pfizer y Moderna (que contienen partes de ARNm de las subvariantes Omicron BA.4 y BA.5 además de partes de ARNm de la cepa original del coronavirus) se administran como una dosis de refuerzo única al menos 2 meses después de la última dosis de la serie de vacunas primarias o dosis de refuerzo para personas mayores de 12 años (para Pfizer) y personas mayores de 18 años (para Moderna).

Las vacunas monovalentes originales de Pfizer y Moderna seguirán administrándose como vacunas de serie primaria para personas de 6 meses de edad y mayores y como dosis de refuerzo para personas de 5 a 11 años de edad al menos 5 meses después de la última dosis de la serie primaria.

The new COVID-19 booster has been reformulated to provide better protection against the Omicron variant. Ages 12+ are eligible & you can get it at the same time as your flu shot » https://t.co/Tt6mEBKSvV pic.twitter.com/wSlQx1sGZi

— Mecklenburg County (@MeckCounty) October 10, 2022