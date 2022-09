Mecklenburg ofrece seminarios en español para contratistas

Charlotte, NC.- El condado Mecklenburg celebra el Mes de la Herencia Hispana con una serie de seminarios en español dirigido a contratistas.

Los seminarios son una iniciativa de la Oficina de Desarrollo Económico en colaboración con The Economic and Labor Center, Latin American Coalition, Women’s Business Center of Charlotte, National Institute of Economic Development, Latin American Chamber of Charlotte, Prospera, Hispanic Asociación de Contratistas de las Carolinas, Ciudad de Charlotte y Fondo de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Carolina.

Celebrando La Comunidad Hispana: El Camino Al Éxito Como Contratista es el nombre de esta serie de formación, que proporcionará herramientas fundamentales para comenzar con las oportunidades de contratación.

En total son seis sesiones, todas con opción presencial (en diferentes lugares del condado) y virtual. Se entregará un certificado a quienes completen la serie de seminarios para contratistas.

La primera sesión, titulada «Los primeros pasos para comenzar como contratista en el condado Mecklenburg», se llevará a cabo el 22 de septiembre. Será en la Coalición Latinoamericana, en 4938 Central Ave., Charlotte, NC 28205.

Seminarios en español para contratistas

Los temas y las fechas de la serie son los siguientes:

Jueves, 22 de septiembre, 3:30 pm – 5 pm

Los primeros pasos para iniciar como contratista con el condado Mecklenburg

Miércoles, 6 de octubre, 4pm – 6:30 pm

Prepare sus finanzas para obtener las oportunidades de contratación

Lunes, 24 de octubre, 3 pm – 6 pm

Pasos para obtener la certificación HUB de Carolina del Norte

Miércoles, 9 de noviembre, 4 pm – 6 pm

Técnicas de Networking: Cómo crear un resumen de capacidad empresarial

Miércoles, 7 de diciembre, 2:30 pm – 5 pm

Cómo obtener contratos con el condado Mecklenburg y la Ciudad de Charlotte

Miércoles, 25 de enero, 5 pm – 7 pm

Evento de Networking: Pon en práctica herramientas para iniciar como contratista

Para registrarse en los seminarios para contratistas ingrese AQUÍ.

