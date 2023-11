mataron-a-tiros-a-hombre-latino

Charlotte, NC.- Un hombre latino fue asesinado a tiros y otra persona resultó herida en un hecho de violencia armada en la ciudad de Charlotte.

Josué Vicente Martínez González, de 25 años, es víctima mortal en este caso. La otra persona herida no ha sido identificada por las autoridades.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) informó sobre este hecho que tuvo lugar la madrugada del domingo 5 de noviembre en la cuadra 100 de Eastway Drive.

Detectives with the CMPD’s Homicide Unit are investigating a homicide that occurred in the 100 block of Eastway Drive in the North Tryon Division. See full media release here: https://t.co/I5XnWjEJci pic.twitter.com/rFZylWW2d0

— CMPD News (@CMPD) November 6, 2023