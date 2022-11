Inaugurado minicampo de fútbol en escuela de Charlotte

Charlotte, NC.- Un nuevo minicampo fue inaugurado en una escuela de Charlotte como parte del proyecto comunitario de Charlotte FC y David and Nicole Tepper Foundation.

El evento ceremonial tuvo lugar en Nations Ford Elementary School el miércoles 2 de noviembre.

El proyecto es parte de la iniciativa Pitches for Progress del Club que ya inauguró siete minicampos de los 22 que prevé abrir en Charlotte y las Carolinas.

El objetivo es brindar a niños y adultos oportunidades seguras para jugar fútbol.

Un comunicado de Charlotte FC y David and Nicole Tepper Foundation dio los detalles de la inauguración.

Los estudiantes de la escuela que estuvieron presentes en los actos inaugurales disputaron un partido para estrenar las instalaciones.

A new place for kids to play 😆#ForTheCrown | @CharMeckSchools pic.twitter.com/CizTCxsFRN

— Charlotte FC (@CharlotteFC) November 2, 2022