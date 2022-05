Impresionante tiroteo juvenil captado en video

Charlotte, NC.- Un impresionante tiroteo que involucró a menores de edad fue captado por una cámara de vigilancia a las afueras de una tienda en Charlotte.

El hecho ocurrió a plena luz del día el 30 de abril. El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) hizo público el video este jueves y pidió ayuda para encontrar a uno de los tiradores.

La secuencia de imágenes muestra que dos menores, acompañados de una tercera persona, ingresan a una tienda en el bloque 5700 de Wyalong Drive, justo después de estacionar su vehículo al frente.

Cuando salen de la tienda y están por subir al automóvil aparece otro vehículo en la escena.

Es ahí cuando un menor saca un rifle de asalto y hace una ráfaga de disparos hacia el vehículo en marcha. Otro menor más alto acompañó los disparos con una pistola 9 mm.

CMPD’s Independence Division detectives are requesting the public’s assistance in locating a juvenile suspect wanted in a shooting. On April 30, two juvenile suspects fired at a vehicle in a parking lot outside a convenience store in the 5700 block of Wyalong Drive. (1/3)

— CMPD News (@CMPD) May 12, 2022