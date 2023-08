Identifican a latino como víctima de homicidio

Charlotte, NC.- Un latino ha sido identificado como la víctima de un homicidio la semana pasada en el sur de la ciudad de Charlotte.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) informó que sus oficiales hacían un control de rutina la noche del jueves 24 de agosto en la cuadra 7600 de Sharon Lakes Road cuando localizaron a una persona con heridas de bala.

CMPD no ofreció mayores detalles del suceso. Sin embargo, notificó que un equipo de Medic declaró a la víctima, cuya identidad no fue revelada, muerta en el sitio.

La policía inició de inmediato una investigación por homicidio.

Case Update: The victim in this case has been identified. See full media release here: https://t.co/lwywRXTBFK

— CMPD News (@CMPD) August 28, 2023