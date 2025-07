Venezolanos en Miami se unen en oración por los presos políticos

Miami.- Un grupo de venezolanos radicados en la ciudad de Miami se concentraron en la Ermita de la Caridad del Cobre para pedir por la liberación de los 948 presos políticos que se encuentran detenidos en Venezuela.

En el lugar estuvieron presentes activistas de derechos humanos y miembros de la sociedad civil, quienes se unieron en una jornada de oración y acción por los presos políticos que siguen injustamente detenidos en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

Reiteran el compromiso con los presos políticos y Venezuela

Entre las personalidades destacadas estaba Magallí Meda, jefa del Comando ConVzla y ex asilada en la embajada de Argentina en Caracas, quien afirmó “que hoy hay más de 948 familias secuestradas por el régimen. Venezuela está pariendo una nueva República y lo que enfrentamos es una dictadura que reprime y encarcela a quienes piensan distinto”.

“Estamos comprometidos con la libertad de más de 31 millones de venezolanos. ¡La libertad es nuestra causa y nuestro destino!”, destacó.

Es de mencionar, que la actividad, organizada en apoyo a la organización de familiares y defensores de derechos humanos (Clippve), la cual reafirmó que la lucha por la libertad no ha sido ni será silenciada.

Asimismo, la misa y el acto simbólico no solo rindieron tributo a los presos políticos, sino que sirvieron como recordatorio de que Venezuela no está sola y que la verdad no se puede encarcelar.

Por último, la actividad contó con la presencia de Mary Carmen Goicetti y otros familiares de presos políticos, de miembros del equipo de Vente Miami como Karina Silva, David Nuñez y Suiyen Ledezma, y del Coordinador de Organización de Vente USA Edgard Simón Rodríguez.

