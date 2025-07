Congreso aprueba paquete de recorte de fondos propuesto por Trump

Washington.- El Congreso de Estados Unidos aprobó la madrugada del viernes 18 de julio un paquete económico de recorte a los fondos ya asignados previamente para la ayuda exterior y medios públicos de radiodifusión.

A través de varios medios de comunicación se dio a conocer que el paquete económico recortará unos 9.000 millones de dólares, el cual fue una propuesta del presidente Donald Trump.

En este sentido, los legisladores luego de varias horas votaron 216 a favor de la medida y 213 en contra. Además, destacaron que contaron con el apoyo de la mayoría republicana.

De la misma manera, el paquete económico aprobado retirará al 8.000 millones de dólares en fondos a la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) y otros programas de ayuda exterior.

Además, se conoció que recortarán 1.100 millones de dólares a la Corporación de Radiodifusión Pública, responsable de la financiación de la radio NPR y la televisión PBS.

Por otro lado, tras conocer la aprobación, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en sus redes sociales que “¡Felicidades a nuestros GRANDES REPUBLICANOS por lograr tanto, un récord, en tan poco tiempo!”.

Donald J. Trump Truth Social 07.18.25 06:30 AM EST

Big signing at 2:30 in the White House. Congratulations to our GREAT REPUBLICANS for being able to accomplish so much, a record, in so short a period of time. All the Democrats do is complain and criticize, AND GET NOTHING DONE.…

— Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 18, 2025