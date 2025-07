Pam Bondi visitó las prisión federal Alcatraz

San Fracisco.- La fiscal general Pam Bondi visitó el jueves 17 de julio las instalaciones de la prisión federal Alcatraz, ubicada en San Francisco California.

A través de sus redes sociales indicó que durante la visita estuvo acompañada por el secretario del Interior, Doug Burgum, quienes realizaron una inspección de la reconocida prisión estadounidense.

A great morning at Alcatraz with @SecretaryBurgum. Under President Trump, we are Making America Safe Again. pic.twitter.com/oXOh1CrG6U — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) July 17, 2025

«Estamos haciendo que EE.UU. vuelva a ser seguro»

Burgum en sus redes sociales destacó que en “Estados Unidos la ley y el orden se aplicarán plenamente, y la visita de hoy a Alcatraz con Pam Bondi marcó un poderoso paso hacia garantizar que los criminales peligrosos rindan cuentas y los estadounidenses permanezcan seguros”.

LAW AND ORDER 🇺🇸 In @POTUS’ America, law and order will be fully enforced, and today’s visit to Alcatraz with @AGPamBondi marked a powerful step toward ensuring dangerous criminals are held accountable and Americans remain safe. pic.twitter.com/faxEiZwBR0 — Secretary Doug Burgum (@SecretaryBurgum) July 17, 2025

“Alcatraz, hogar de algunos de los criminales más notorios de Estados Unidos, ha sido durante mucho tiempo un símbolo de seguridad inquebrantable y de la respuesta del gobierno federal a los delitos graves”, enfatizó Burgum en una publicación en sus redes sociales.

Por su parte, la fiscal general también hizo mención a la visita que realizaron el día jueves a la prisión, en la que destacó que “bajo la presidencia de Trump, estamos haciendo que Estados Unidos vuelva a ser seguro”.

Housing some of America’s most notorious criminals, Alcatraz has long been a symbol of unbreakable security and the federal government’s response to serious crime.



Watch a recap of my and @AGPamBondi’s trip here ⬇️ pic.twitter.com/RBSGyHRbOQ — Secretary Doug Burgum (@SecretaryBurgum) July 18, 2025

Es de recordar, que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó recientemente la reapertura de la prisión federal Alcatraz, con motivo a sus acciones de seguridad y migración.

