EE.UU. confirmó la liberación de 10 estadounidenses detenidos en Venezuela

Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio anunció la liberación de 10 estadounidenses que se encontraban detenidos en Venezuela.

A través de sus redes sociales, señaló que “gracias al liderazgo del presidente Donald Trump, diez estadounidenses que fueron detenidos en Venezuela están en camino a la libertad”.

