La FDA revocó 52 normas alimentarias tras ser «obsoletas e innecesarias»

Washington.- La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), anunció la revocación de 52 normas alimentarias tras concluir que son obsoletas e innecesarias.

En un comunicado, se explicó que estas 52 normas se aplican a frutas y verduras enlatadas, productos lácteos, productos horneados, macarrones y otros alimentos.

Detallaron que “las medidas son los primeros resultados del análisis continuo que la agencia realiza de su cartera de más de 250 Normas de Identidad (SOI) alimentarias para garantizar que sean útiles, relevantes y que brinden el mejor servicio a los consumidores”.

“La eliminación de estas normas se enmarca en esfuerzos más amplios para garantizar que el HHS dirija los recursos a donde más se necesitan: brindando mejores resultados para el pueblo estadounidense”, acotó el comunicado.

Al respecto, el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Robert F. Kennedy Jr, destacó que “estoy eliminando regulaciones alimentarias obsoletas que ya no benefician a las familias estadounidenses”.

En este sentido, afirmó que “hoy marca un paso crucial en mi esfuerzo por reducir la burocracia, aumentar la transparencia y eliminar regulaciones que han dejado de ser útiles”.

