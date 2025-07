Charlotte, NC.- Las autoridades de Mecklenburg County emitieron una advertencia ante el intenso calor previsto para este fin de semana. Se espera que las temperaturas alcancen niveles peligrosos, por lo que es clave que los residentes tomen medidas de prevención para evitar golpes de calor y deshidratación.

Extreme heat resources are available to help neighbors stay cool: https://t.co/PKamAM4oLm

Options include:

– Roof Above Day, Block Love Charlotte’s Day Services and The Relatives on Ramp for those experiencing unsheltered homelessness;

– Park and Rec;

– @cmlibrary locations. pic.twitter.com/43gdWTqhmg

— Mecklenburg County (@MeckCounty) July 18, 2025