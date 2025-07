Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) anunció estadísticas de seguridad pública de mitad de año, de enero a junio de 2025, que revelan una notable reducción de la delincuencia en general, una drástica disminución de los delitos violentos y una disminución de los delitos contra la propiedad. Estas tendencias positivas subrayan la eficacia de las estrategias basadas en datos del CMPD, sus iniciativas innovadoras y la incansable dedicación de sus agentes en colaboración con la comunidad de Charlotte.

Every quarter we provide a briefing to ensure transparency and share what proactive measures are being taken to reduce crime and victimization. Today, we will be sharing our 2025 mid-year statistics and providing a deeper look into what was driving them January-June.

In the… pic.twitter.com/QvZOhuiSJK

— CMPD News (@CMPD) July 17, 2025