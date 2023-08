Hombre gana $ 2 millones con Mega Millions

Charlotte, NC.- Albert Hahn estaba lejos de su residencia pero cerca de la suerte. El hombre de Virginia compró un boleto de Mega Millions en Carolina del Norte y se hizo millonario.

Desde Bracey, Virginia, donde reside, hay tres horas de viaje en carretera hasta Wilmington, en el sureste de Carolina del Norte.

Albert Hahn compró un boleto de $ 3 en el Quick Pick en Buy & Go en North College Road de Wilmington y se convirtió en ganador.

Su boleto coincidió con los números de las cinco bolas blancas para ganar $1 millón. El premio se duplicó a $ 2 millones cuando llegó el 2X Megaplier.

